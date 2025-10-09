В Татарстане на препарат от тромбозов выделят 13,4 млн рублей

В Татарстане закупят лекарственный препарат «Дабигатрана этексилат» для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь. На эти цели выделят 13,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Препарат закупят в два этапа: первый — с 10 по 20 декабря 2025 года (200 160 капсул), второй — с 20 мая по 1 июня 2026 года (195 540 капсул). Средняя стоимость одной упаковки препарата дозировкой 150 мг — около 2 тыс. руб.

«Дабигатрана этексилат» применяется для профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений, инсульта и тромбозов.

Заказчиком выступает Министерство здравоохранения Татарстана. Финансирование закупки будет осуществляться за счет средств бюджета республики, включая субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2026 год, направленные на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Анна Кайдалова