Двое пензенцев пойдут под суд за сожженный дом родственника и гибель его дочери

Суд рассмотрит в отношении ранее не судимых 27-летнего жителя Пензы и 23-летнего жителя р. п. Мокшан Пензенской области уголовное дело по факту гибели на пожаре молодой женщины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантам вменяют убийство (пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пензенский областной суд на рассмотрение.

По данным следствия, проживающий в Пензе фигурант на фоне личной неприязни решил поджечь жилой дом своего родственника. Он раскрыл намерения второму фигуранту, являющемуся его двоюродным братом.

Вечером 17 июня прошлого года фигуранты устроили пожар на территории частного дома в селе Зеленовка Колышлейского района Пензенской области, облив бензином ворота гаража. До этого они убедились, что в строении находятся люди, поскольку там горел свет. Когда начался пожар, фигуранты скрылись.

В итоге сильные ожоги получила 30-летняя дочь хозяина дома, которой не удалось самостоятельно выбраться из охваченного пламенем строения. Ее доставили в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», где она скончалась.

В результате пожара пострадала мать погибшей девушки. Огонь уничтожил дом и имущество на сумму свыше 900 тыс. руб. Хозяин не пострадал, поскольку успел покинуть строение.

На стадии предварительного следствия фигуранты признались, что совершили поджог. С их слов, они хотели только напугать родственника. Фигуранты возместили вред в размере 5 млн руб.

Павел Фролов