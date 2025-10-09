21 тысяча жителей Удмуртии обращалась к психиатрам из-за расстройств в 2024 году

Более 21 тыс. жителей Удмуртии обращались за консультацией к врачам по поводу поведенческих расстройств в прошлом году. Еще 16,5 тыс. пациентов находились на диспансерном учете. Об этом рассказал главный внештатный психиатр регионального минздрава Виктор Боков.

Самые распространенные психические и поведенческие расстройства — тревожность и депрессия. К категории частных проблем отнесены биполярное расстройство, различные фобии и обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР). Среди подростков распространены синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ), а также расстройства, связанные со стрессом.

Господин Боков рекомендует для укрепления психического здоровья вести здоровый образ жизни: правильно питаться, полноценно спать, заниматься «адекватными» физнагрузками, отказаться от вредных привычек. «Очень важно отслеживать свое эмоциональное состояние, учиться справляться с негативными эмоциями и стрессом. Если вы эмоциональный и тревожный человек — исключите просмотр негативных, устрашающих телепередач и новостей»,— добавил главный внештатный психиатр.

Еще несколько рекомендаций — заниматься любимым делом и учиться чему-то новому. «Важная часть стабильной психики — это социальная поддержка и окружение»,— завершил Виктор Боков.