В Сибае из-за столкновения с грузовиком погибла семейная пара

В микрорайоне Золото в Сибае столкнулись КамАЗ и Skoda Yeti, в аварии погибли 40-летний водитель легкового автомобиля и его жена. Как сообщил в Telegram-канале руководитель Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, их 13-летняя дочь скончалась в больнице.

Авария произошла утром на Загородной улице. По предварительным данным, Skoda Yeti при попытке обгона столкнулась с попутной Skoda Kodiaq. От удара первая машина выехала под встречный КамАЗ.

Идэль Гумеров