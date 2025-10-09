Верховный суд отказал финансово наказанному экс-банкиру «Радиотехбанка»

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы одного из бывших членов правления нижегородского коммерческого банка «Радиотехбанк» Виталия Кузьмина. Суд не усмотрел нарушений в решениях нижестоящих инстанций, которые привлекли бывший менеджмент обанкротившегося банка к субсидиарной ответственности на крупные суммы.

Банк России в 2019 году отозвал лицензию у нижегородского банка в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Наряду с Виталием Кузьминым были наказаны бывшие член правления банка Александр Смоленцев и экс-председатели правления Александр Степанов и Евгений Грин. С них солидарно было решено взыскать более 39 млн руб. убытков.

Как сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», потенциальный размер ответственности контролирующих лиц должника превышает 2,6 млрд руб. Окончательная ее сумма будет ясна после завершения расчетов с кредиторами. Агентство и суды в процедуре банкротства «Радиотехбанка» устанавливают факты по выдаче правлением технических кредитов.

Иван Сергеев