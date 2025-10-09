На альтернативные способы будет приходиться почти 50% безналичных платежей

К 2026 году на долю альтернативных способов оплаты — системы быстрых платежей (СБП), электронных кошельков, QR-кодов и биометрии — придется 47% всех безналичных транзакций. Такой прогноз дал на форуме «Финополис 2025» руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Основным драйвером этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой в 2025 году достигла 23%, удвоившись по сравнению с 2020 годом.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Карты, хоть и остаются лидером рынка, постепенно сдают позиции: их доля сократится до 53% в 2026 году. При этом, по данным ВТБ, в 2025 году впервые за долгое время объем карточных транзакций в абсолютном выражении снизится. Полный переход на новые платежные инструменты, по оценкам экспертов ВТБ, займет 7–10 лет.

Ранее на форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам первого квартала 2025 года доля безналичных платежей в розничном обороте выросла с 86,7% до 87,5%. «Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран», — отметила госпожа Набиуллина.

Отдел финансов