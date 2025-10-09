Россельхознадзор: почва и растения не могли привести к гибели косуль в Зауралье

В Курганской области сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку по факту необычного поведения и гибели диких косуль. В почве и растениях с полей опасные вещества, которые могли бы привести к смерти животных, не выявлены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре на территории Курганской области были зафиксированы факты падежа трех косуль. Исследования мертвых животных не выявили возбудители болезней. «В пробах земли и зеленых частей растений с полей Лихачевского охотугодья, расположенного в Варгашинском округе Курганской области, которые отобрало Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, превышений содержания норм действующих веществ пестицидов также не обнаружено»,— говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что Курганская область остается свободным регионом от заразных болезней животных, а каждый факт странного поведения или гибель диких животных тщательно расследуется.

Диких косуль с необычным поведением жители Курганской области стали замечать в сентябре. Животные выходят на дороги, не боятся людей, не реагируют на резкие звуки, изо рта течет слюна.

Аналогичные случаи странного поведения диких косуль фиксировались в Курганской области осенью 2022 и 2023 года, тогда Россельхознадзор также отбирал пробы почвы и растений на наличие остаточного количества агрохимикатов. Превышения тогда тоже не выявили.