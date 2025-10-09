В Татарстане на лекарство от отторжения донорских органов выделят 15 млн

В Татарстане закупят лекарственный препарат для профилактики отторжения пересаженной почки на 15 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте государственных закупок.

Поставка лекарственного средства «Базиликсимаб» рассчитана на 2025–2026 годы. Всего планируется закупить 300 упаковок препарата по цене 50 457 руб. за штуку.

«Базиликсимаб» применяется для профилактики острого отторжения трансплантата у взрослых и детей, перенесших первую операцию по пересадке почки. Препарат снижает риск иммунного ответа организма и повышает вероятность успешного приживления донорского органа.

Заказчиком выступает Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» (ГУП «Таттехмедфарм»), осуществляющее оптово-розничные поставки лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских учреждений региона.

Анна Кайдалова