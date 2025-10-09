Директоров двух компаний в Кузбассе обвиняют в мошенничестве с соцжильем

В Кузбассе обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 150 УК РФ) с муниципальными контрактами предъявлены гендиректорам двух коммерческих организаций. Об этом сообщает СУ СКР региона. По сведениями источников «Ъ-Сибирь», речь идет о компаниях «Березовая роща» и «НДСК им. Косилова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2018-го по 2020 год фигуранты дела вступили в сговор с замглавы Осинниковского округа по строительству и руководителем муниципального комитета по управлению имуществом. Сообщники, считают правоохранители, обеспечили заключение с администрацией округа 28 контрактов более чем на 40 млн руб. на покупку квартир в доме на ул. Ермака в Осинниках по заведомо завышенной цене. Жилье предназначалось для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ущерб от действий преступников следствием оценивается в 5,1 млн руб. В отношении чиновников возбужден уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Александра Стрелкова