Более 30 депутатов присоединились к процессу импичмента Пашиняна

К процедуре выражения недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну официально присоединились 34 депутата. Об этом сообщил глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Сегодня фракция "Армения" вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции»,— уточнил Айк Мамиджанян в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Таким образом, подсчитал депутат, с 7 июня в поддержку импичмента проголосовали 34 человека из 36, необходимых для запуска этой процедуры.

Господин Мамиджанян отметил, что ему «ни секунды не стыдно» за попытки отстранить действующего премьера от власти. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы довести этот процесс до конца.

Текст заявления «О выражении недоверия премьер-министру Армении на основании национального кризиса и провалов в управлении» фракция опубликовала 16 сентября. В документе указано, что правительство Никола Пашиняна отклонилось от изначально выбранной программы и не справилось с вызовами, что привело к системному кризису в республике.

Правящая партия «Гражданский договор», напротив, несерьезно относится к вотуму недоверия Николу Пашиняну. Депутат Рустам Бакоян говорил, что никаких обсуждений по этому поводу не ведется, и называл происходящее «смешной темой».