В Астрахани машина сбила коляску с ребенком, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Советского района Астрахани контролирует проверку по факту ДТП с пострадавшим маленьким ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 17:30 накануне, 8 октября, на ул. Аэропортовское шоссе. Там водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил коляску, в которой находился ребенок 2021 года рождения.

В момент ДТП мать со своим ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего увезли в медучреждение, где ему оказывается помощь.

Павел Фролов