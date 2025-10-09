Чиновники Белого дома ведут дискуссии о применении президентом США Дональдом Трампом Закона о подавлении восстаний, который дает право размещать войска на территории Соединенных Штатов для обеспечения правопорядка, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Закон был принят еще в 1807 году.

По словам источников телеканала, решения в ближайшее время не ожидается, но дебаты в администрации в последнее время перешли к более глубокому изучению деталей и особенностей применения.

Дональд Трамп стремится разместить войска yацгвардии в нескольких крупных городах, включая Лос-Анджелес, Чикаго и Портленд, заявляя, что они необходимы для снижения уровня преступности и защиты сотрудников иммиграционных и таможенных органов от протестующих. Иногда эти планы наталкиваются на юридические препятствия. Федеральный судья в Орегоне в воскресенье запретил ему отправлять в Портленд членов yацгвардии из любого штата. На следующий день Трамп публично заявил, что он применит «Закон о повстанцах», «если это будет необходимо».

«Если бы это произошло, то привело бы к заметной эскалации. В настоящее время гвардия выполняет ограниченные вспомогательные функции, поскольку военнослужащим, находящимся на действительной службе, запрещено проводить гражданские правоохранительные мероприятия, такие как обыски и аресты. Но pакон о борьбе с повстанцами позволяет президенту размещать войска на территории Соединенных Штатов для этой цели»,— отмечает NBC.

Эрнест Филипповский