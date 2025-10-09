Продлен срок в СИЗО главе новосибирского минпромторга Андрею Гончарову

Октябрьский райсуд Новосибирска 8 октября продлил срок содержания под стражей министру промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрею Гончарову еще на два месяца и 11 суток (до 22 декабря). Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Чиновнику вменяется превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) с поставками товаров для нужд СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гончаров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Гончаров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, возбужденное по материалам прокуратуры и ФСБ. По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество товаров, закупаемых по госконтрактам для нужд СВО, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб. На судебном заседании по избранию меры пресечения он назвал надуманными выдвинутые против него обвинения. Господин Гончаров отстранен от должности на весь период предварительного следствия.

Топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которым суд также продлил срок в СИЗО до 22 декабря, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всем троим грозит до десяти лет лишения свободы.

Михаил Кичанов