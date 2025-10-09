В Волгоградской области из-за БПЛА произошли возгорания на объектах ТЭК

Ночью 9 октября украинские беспилотники вновь атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Как отметил глава Волгоградской области, силы ПВО Минобороны РФ отражают массированную атаку вражеских БПЛА. Он уточнил, что в результате падения обломков есть повреждения.

Так, в Котовском районе пострадало здание котельной. Специалисты ликвидируют возгорания, произошедшие на территории объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Павел Фролов