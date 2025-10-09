Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пять сибирских авиакомпаний попадут под проверки из-за роста происшествий

Ространснадзор проведет проверки в 51 региональной авиакомпании в связи с двукратным ростом авиапроисшествий. В их число вошли иркутские «ИрАэро», «Ангара» и «АэроБратск», а также красноярские «Борус» и «КрасАвиа», пишут «Известия» со ссылкой на проект поручения правительства Ространснадзору.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Надзорные мероприятия планируется провести с 1 декабря 2025-го по 1 декабря 2026 года. Ространснадзор проверит обслуживание воздушных судов, подготовку специалистов, уровень безопасности полетов и поддержание летной годности.

В письме замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта России Владимира Потешкина указывается, что количество авиационных происшествий в 2024 году возросло с восьми до 17, число погибших — с 12 до 37 человек. С начала этого года в коммерческой авиации установлено четыре инцидента, среди которых две авиакатастрофы. Погибли 53 человека.

В числе причин роста авиапроисшествий отмечаются несоблюдение обязательных требований по техническому обслуживанию воздушных судов, недостаточная подготовка персонала, отсутствие системы управления безопасностью полетов, а также отклонения от эксплуатационной документации.

