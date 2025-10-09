Причину отсутствия тепла в десятках домов выясняет томская прокуратура

Прокуратура Кировского района Томска проверит сообщения об отсутствии тепла в 53 жилых домах микрорайона Степановка. О соответствующем поручении, данном прокурором области Сергеем Ломакиным, сообщили в ведомстве.

Надзорный орган таким образом отреагировал на сигнал томского отделения «Народного фронта». «Дети, инвалиды, пенсионеры, ветераны СВО мерзнут в своих жилищах, а спят в верхней одежде. Температура в комнатах не превышает 8-10 градусов тепла! Дети болеют и не ходят в школу. Обогреватели не спасают, поскольку электропроводка в домах старая и не рассчитана на такие нагрузки»,— говорится в сообщении этой организации 9 октября.

На совещании 7 октября, посвященном подключению жилого фонда, мэр Томска Дмитрий Махиня сказал, что без отопления на тот момент оставалось менее 70 домов, порядка 20 из которых — многоэтажные.

Валерий Лавский