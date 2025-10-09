Бензин в Прикамье подорожал на 57 копеек за неделю

Средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае за неделю (30 сентября — 6 октября) выросла до 63,46 руб. за литр — на 57 коп., сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 подорожал до 60,66 руб. за литр — на 64 коп., АИ-95 — до 65,36 руб., на 51 коп. АИ-98 — до 86,71 руб., на 17 коп. Дизельное топливо стоило 73,03 руб. за литр, подорожало на 22 коп.

По цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе Пермский край все еще занимает восьмое место. Средняя цена за бензин в ПФО составляет 62,59 руб. за литр. Цены на топливо за неделю изменились в 79 субъектах России, более всего в Чеченской Республике (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило +0,6% и +0,5% соответственно.

Напомним, в конце сентября многие регионы РФ столкнулись с дефицитом топлива на АЗС. Издание «Коммерсантъ» сообщало со ссылкой на данные «ОМТ-Консалт», что с 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. В Перми дефицит топлива сказался на росте цен, но не на наличии бензина на АЗС. Единственной АЗС, столкнувшейся со сложностями, оказалась Quadro. Ее АЗС в Перми из-за дефицита временно приостановила продажу бензина марки АИ-92.