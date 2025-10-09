Суд завершил банкротство «Мотовилихинских заводов»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» о завершении процедуры конкурсного производства в отношении общества. Вынесенное 9 октября текущего года определение суда подлежит немедленному исполнению. Также из него следует, что управляющий «Мотовилихи» Андрей Берсенев получит вознаграждение свыше 26,3 млн руб.

Напомним, один из крупнейших артиллерийских заводов страны и единственный серийный производитель реактивных систем залпового огня был признан банкротом в 2018 году. На тот момент кредиторская задолженность предприятия составляла 17,6 млн руб.

В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). Сейчас основное имущество сосредоточено в АО «СКБ», там же сосредоточено и оборонное производство. С июля 2024 года 100% акций СКБ принадлежит АО «Технодинамика».