В Челябинске задержали директора парка имени Гагарина

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» Жазита Нургазинова по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ущерб администрации от его действий составил 86 млн руб., сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023-2024 годах директор парка заключил с компанией договор поставки аттракционов за 86 млн руб. Финансировался договор из средств субсидии, выделенной органом местного самоуправления для развития и благоустройства территории учреждения на сумму 400 млн руб. При этом господин Нургазинов знал, что сделка не имеет экономической целесообразности, так как часть объектов необходимо было демонтировать для реализации другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества продавалась по завышенной цене и имела значительный износ.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также в комитете по культуре мэрии. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска