«Восток Агро» построит в Туве ферму за 247 млн рублей

ООО «Восток Агро» построит в Туве животноводческую ферму стоимостью 247 млн руб. Соответствующее соглашение с компанией подписал республиканский Фонд развития.

По данным фонда, из общего объема инвестиций 107 млн руб. приходится на господдержку по Индивидуальной программе социально-экономического развития региона на 2025-2030 годы. Планируется, что уже в этом году объем производства мясной продукции предприятия составит 2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Восток Агро» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. зарегистрировано осенью 2024 года. Единственным учредителем компании указан Сергей Уюсов.

Валерий Лавский