Голубь Нобеля

Нобелевский комитет 10 октября разрешит едва ли не главную международную интригу 2025 года, назвав имя нового лауреата премии мира. Членам комитета, назначенного парламентом Норвегии, предстоит поддержать или отвергнуть усилия «глобальной армии поддержки» президента США Дональда Трампа, заявившего о своих амбициях получить лавры миротворца номер один. Решение Нобелевского комитета станет непростым испытанием не только для его членов, но и для самого Трампа. В случае неполучения премии мира ему предстоит доказать, что он не утратил интерес к прекращению войн и конфликтов и готов продолжать бороться за мир не только ради престижной награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Накануне объявления имени нового лауреата Нобелевской премии мира, которое по традиции пройдет в Осло в день рождения Альфреда Нобеля, страсти вокруг решения заседающего в Норвегии одноименного комитета еще больше накалило заявление его председателя Йоргена Ватне Фрюднеса.

В интервью газете The Telegraph господин Фрюднес сообщил, что уровень внимания к Нобелевской премии мира в этом году носит беспрецедентный характер.

По его словам, каждый год члены Нобелевского комитета получают тысячи писем со всего мира, сообщающих о потенциальных кандидатах и их заслугах. Однако в этом году Нобелевский комитет буквально завалили сообщениями, объем которых «был беспрецедентно большим». При этом глава комитета настаивает на том, что, когда пять его членов, назначенных парламентом Норвегии, соберутся за закрытыми дверями, на их решение не смогут повлиять никакие «лоббистские структуры, политические группы влияния или кампании в СМИ».

Ситуация с Нобелевской премией мира этого года уникальна прежде всего в связи с тем, что о своих амбициях получить эту награду сразу после возвращения в Белый дом в январе заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

В течение первых десяти месяцев его пребывания у власти желание стать обладателем Нобелевки превратилась для Трампа в ideе fixe.

Подтверждением этого стали его многочисленные публичные заявления и посты в соцсетях, где он перечислял войны, которые ему удалось прекратить. Их число продолжало неуклонно расти, главной войной при этом оставался конфликт на Украине.

Собравший в свою копилку солидное число рекомендаций с разных континентов Дональд Трамп, бежавший к Нобелевской премии мира семимильными шагами, на самом финише этого марафона, за считанные дни до заседания нобелевского комитета неожиданно споткнулся о все ту же Украину.

И в Москве, и в Киеве практически одновременно были вынуждены признать, что его миротворчество терпит неудачу.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в среду, 8 октября, так и не внес на рассмотрение парламента проект постановления о выдвижении президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Это предложение поступило от группы депутатов в конце сентября — соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте украинского парламента.

«Председатель Верховной рады не хочет выносить в зал и не ставит на голосование процедурный вопрос о включении в повестку дня проекта постановления "Об обращении Верховной рады Украины к Нобелевскому комитету относительно выдвижения кандидатуры президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира". Это все, что нужно знать о позиции парламента по отношению к президенту Трампу»,— написала в своем Telegram-канале депутат Анна Скороход.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам в Москве, что мощный импульс российско-американского саммита в Анкоридже в пользу урегулирования на Украине за неполные два месяца после 15 августа оказался в значительной степени исчерпанным. Более того, по словам господина Рябкова, рассмотрение президентом Трампом возможности поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk грозит вывести конфликт на Украине на качественно новый уровень.

Явно небесспорными выглядят и заслуги Трампа в урегулировании других конфликтов. Так, южнокорейские парламентарии выдвинули его на Нобелевскую премию мира, несмотря на то что отношения между Севером и Югом Корейского полуострова в последнее время только ухудшились. Осенью прошлого года КНДР внесла изменение в свою конституцию, официально провозгласив Южную Корею «враждебным государством». Никаких позитивных изменений в отношениях двух стран с тех пор не произошло.

Весьма двусмысленной выглядит и ситуация вокруг конфликта Индии и Пакистана, завершение которого Трамп поспешил записать себе в актив после кратковременного силового противостояния двух государств в разделенном Кашмире в мае текущего года. В то время как правительство Пакистана предложило выдвинуть его на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что прекращение острой фазы конфликта произошло без какого-либо участия американского президента.

Индийское руководство дает понять, что Дональд Трамп не имеет никакого отношения к принятому в Дели решению остановить боевые действия. Кроме того, через полгода после индийской операции «Синдур» в Дели не устают подчеркивать, что первопричины конфликта не устранены и он в любой момент может вспыхнуть с новой силой: ни о каком мире с Пакистаном для Индии в обозримом будущем речь не идет.

Пригласив в августе в Вашингтон лидеров Армении и Азербайджана, Трамп также объявил о том, что он принес мир на Южный Кавказ. Однако Никол Пашинян и Ильхам Алиев тогда ни на шаг не продвинулись к окончательному урегулированию, подписав в Белом доме не мирный договор, а некую декларацию о намерениях. Примечательно, что в ходе церемонии Трамп назвал Армению Албанией, над чем не преминул пошутить премьер Албании Эди Рама. На саммите Европейского политического сообщества, комментируя оговорку Трампа, Эди Рама обратился к президенту Макрону со словами: «Вы должны поздравить Ильхама Алиева и меня. Трамп положил конец конфликту между нами».

Впрочем, в другом регионе — на Ближнем Востоке — предложение дать Трампу Нобелевскую премию мира возникло в связи с его реальными усилиями по прекращению войны в Газе и освобождению израильских заложников, захваченных группировкой «Хамас». Президент США даже выдвинул собственный мирный план, реализация которого уже началась. Но еще до этого Израиль выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Позитивный результат благодаря вмешательству Трампа был достигнут при урегулировании пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей, который перешел в активную фазу в июле и сопровождался применением тяжелой авиации и артиллерии. При американском посредничестве по итогам переговоров в Куала-Лумпуре стороны договорились о прекращении огня.

Таким образом, в то время как в одних конфликтах попытки их урегулирования со стороны Дональда Трампа выглядят неудачными или условными, на других направлениях ему все же удалось запустить дипломатический процесс или сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Это ставит Нобелевский комитет перед непростым выбором: присудить ли премию мира Трампу, что вызовет, мягко говоря, неоднозначную реакцию в мире, или отдать ее какому-нибудь малозаметному персонажу или организации.

Но тогда вопросов будет еще больше.

Что же касается самого президента Трампа, то в случае неполучения им Нобелевской премии мира ему предстоит доказать, что он не утратил интерес к прекращению войн и конфликтов и готов в оставшиеся три года на президентском посту бороться за мир не ради престижной награды, а ради высокой миссии главного миротворца планеты.

Сергей Строкань