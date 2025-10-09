Самарский аэропорт закрывался на два часа из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в самарском аэропорту Курумоч ночью и утром в четверг, 9 октября. Аэровокзал временно приостанавливал работу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Курумоч не работал с 3:42 до 5:50 (MSK+1). В настоящее время отменен один рейс из Самары в Москву.

Также утром в четверг задерживается отправление пяти самолетов (в Сочи, Красноярск, Ереван и Анталью). Кроме того, во время ограничений на запасной аэродром отправились два самолета, летевших в Самару.

В настоящее время аэропорт Курумоч работает в штатном режиме. Угроза атаки вражеских БПЛА в Самарской области отменена.

Георгий Портнов