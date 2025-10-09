Пермский ресторатор планирует новый проект

Владелец сети пиццерий Petruccio Александр Нагаев зарегистрировал новое юридическое лицо. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». ООО «Высота» было зарегистрировано 6 октября 2025 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Бенефициаром и руководителем является Александр Нагаев. ООО зарегистрировано в отрасли ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Господин Нагаев сообщил, что по теме нового проекта ему прокомментировать пока нечего.

Сеть ресторанов Petruccio была создана пермскими предпринимателями Александром и Яной Нагаевыми в 2015 году. Основными блюдами ее заведений являются пицца и паста, однако со временем меню Petruccio дополнили блюдами азиатской кухни и бургерами. По сведениям 2ГИС, в Перми на данный момент работает семь ресторанов сети. Ими управляет ООО «Петручио», директором и единственным собственником которого является господин Нагаев. С января 2023 года ресторан Petruccio, открытый вместе с партнерами — казахской ГК «Белес», работал в Казахстане, в городе Уральске. Весной 2024-го заведение закрылось.