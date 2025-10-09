Войска Нацгвардии Техаса приступили к охране федеральной собственности в Чикаго

Подразделение из 200 военнослужащих Национальной гвардии Техаса приступило к охране федеральной собственности в районе Чикаго, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя Северного командования США.

2 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с высоким уровнем преступности. А 6 октября власти Иллинойса подали иск в федеральный суд США против Дональда Трампа, потребовав остановить ввод войск.

Несмотря на протесты властей, 7 октября бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды Чикаго. Дональд Трамп же заявил, что мэра Чикаго и губернатора штата Иллинойс нужно посадить в тюрьму за то, что они не могут защитить сотрудников ICE (Служба иммиграции и таможенного контроля)

Эрнест Филипповский