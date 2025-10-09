Более 70% достиг износ сетей ЖКХ в новосибирском Академгородке

Износ коммунальной инфраструктуры Академгородка в Новосибирске достиг около 70%. Наибольший процент износа зафиксирован в системе водоотведения — 72,6%, теплоснабжения и ГВС — 67,3%, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию.

В начале отопительного сезона, который стартовал 17 сентября, жители Академгородка неоднократно жаловались в соцсетях на проблемы с подачей горячей воды. В связи с дефектами на теплосетях водоснабжение было подано на две недели позже запланированного срока. При этом 30 сентября мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале сообщил, что Новосибирск получил паспорт готовности к отопительному сезону.

В горадминистрации заявили, что инженерные объекты и сети в Академгородке в большей части находятся на землях федеральной собственности, поэтому у мэрии «нет оснований на проведение каких-либо действий с данным имуществом».

Александра Стрелкова