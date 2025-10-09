В Дагестане завершат ликвидацию 274 унитарных предприятий к декабрю 2025 года

Дагестан завершил реформирование 239 из 274 унитарных предприятий, подлежащих ликвидации или преобразованию. Работу по остальным 35 планируют закончить до 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, ход реализации мероприятий обсудили в министерстве имущественных и земельных отношений под руководством Заура Эминова. В регионе насчитывается 318 унитарных предприятий. Из оставшихся 35-ти организаций девять относятся к государственным, 26 — к муниципальным.

«Наша задача — навести порядок в имущественном комплексе. Там, где предприятие живое и действительно нужно для решения задач местного или регионального значения, оно продолжит работу. А то, что годами числилось только на бумаге, будет ликвидировано», — подчеркнул господин Эминов.

Валентина Любашенко