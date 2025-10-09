Налоговая служба США отправила почти половину сотрудников в отпуск из-за шатдауна

Служба внутренних доходов США (IRS) временно отправила в отпуска почти половину своих сотрудников в связи с частичной приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдауном). Об этом говорится в официальном документе ведомства.

Согласно заявлению IRS, из 74,3 тыс. сотрудников продолжат работу только 53,6% (около 39,9 тыс. человек). Оставшиеся 34,4 тыс. человек временно отправлены в отпуск.

Федеральное правительство США частично приостановило работу с 1 октября из-за того, что Конгресс не смог договориться о плане бюджета. Демократическая и Республиканская партии обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.