Владелец пермского танкера отсудил компенсацию за его потерю

Арбитражный суд Пермского края 8 октября частично удовлетворил исковое заявление ООО «Каматрансойл» о взыскании с ООО «Кама Шиппинг» убытков, которые возникли в результате крушения танкера в акватории Черного моря в декабре 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Изначально со стороны ООО «Каматрансойл», арендодателя танкера «Волгонефть-212», требования к «Кама Шиппинг», арендатору судна, были заявлены в размере 200 млн рублей. Неизвестно, в каком объеме иск был удовлетворен судом, так как по ходатайству «Кама Шиппинг» дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Решение суда пока не вступило в силу.

«Каматрансойл» в 2016 году передал «Кама Шиппинг» танкер для перевозки нефтепродуктов «Волгонефть-212» по договору аренды судна без экипажа. После крушения судна в декабре 2024 года арендодатель оценил свои убытки в 200 млн рублей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.