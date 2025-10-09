Власти Италии инициируют запрет паранджи и никабов

Итальянская правящая партия заявила о планах принять закон о запрете на ношение в общественных местах парнджи и никабов. Нарушителям будет грозить штраф в размере от €300 до €3 тыс.

Как сообщает Politico, инициатива станет частью еще одного законопроекта, предложенного премьер-министром Джорджией Мелони, который будет регулировать финансирование мечетей, а также запрещать ношение хиджаба. Законопроект Джорджии Мелони также предусматривает ужесточение наказаний за принудительные браки и обязывает официально не признанные государством религиозные группы раскрывать любое иностранное финансирование.

Представители правящей партии «Братья Италии» также заявили, что при подготовке законопроектов «вдохновлялись опытом Франции», которая первой в Европе в 2011 году ввела запрет на ношение бурки. В Италии с 1975 года действует закон, запрещающий полностью закрывать лицо в общественных местах, но конкретные виды одежды в нем не прописаны.

Влад Никифоров