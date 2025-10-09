Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Президент Колумбии заявил о возможной гибели своих граждан после атаки США

На уничтоженном американскими военными судне у берегов Венесуэлы, возможно, находились граждане Колумбии. С таким заявлением выступил президент этой страны Густаво Петро, пишет Associated Press.

Господин Петро назвал произошедшее «новым военным фронтом» в Карибском море. Президент Колумбии не стал раскрывать подробности о погибших гражданах, уточнив, что с заявлениями «выступят их семьи».

3 октября Пентагон отчитался об очередном «смертоносном ударе по судну» наркоторговцев. 5 октября президент США Дональд Трамп анонсировал «второй этап» борьбы с наркокартелями Латинской Америки.

Влад Никифоров

