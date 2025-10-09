Администратора даркнет-площадки приговорили к 21 году колонии строгого режима

Дзержинский районный суд Ярославля признал виновным 37-летнего жителя Санкт-Петербурга в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (228.1 УК). Об этом сообщила прокуратура Ярославской области. Его приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает «Фонтанка.ру», речь, предположительно идет о IT-специалистое Борисе Губко.

Суд также назначил осужденному штраф в размере более 13,6 млн руб. и ограничение свободы на полтора года после отбытия основного срока. Приговор пока не вступил в законную силу.

Петербуржец, работавший системным администратором, на протяжении с 2012 по 2022 год обеспечивал работу скрытой онлайн-площадки для незаконного распространения наркотиков. Через этот ресурс его соучастники сбывали запрещенные вещества в шести регионах России.

Предположительно, речь идет о крупнейшем в России даркнет-маркетплейсе, который функционировал с 2015 по 2022 год и был ликвидирован в результате международной операции. Следствие утверждает, что осужденный обслуживал его серверную инфраструктуру.