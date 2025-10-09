В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили уроки в школах

9 октября в школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия во второй смене. В городской администрации объяснили такое решение ухудшением погодных условий из-за накрывшего Камчатку охотоморского циклона.

С утра 9 октября в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, местами в Елизовском и Усть-Большерецком округах, а также на юге Мильковского идет сильный дождь со снегом, местами мокрый снег. Ветер усилился до 18-23, местами — до 25-30 метров в секунду. ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о возможном налипании мокрого снега на провода и деревья. На дорогах — гололедица.

По прогнозу Камчатгидрометцентра, циклон будет влиять на погоду в южных и центральных районах полуострова до конца суток. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский