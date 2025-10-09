Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до трех

Аэропорты Самары и Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Идентичные ограничения уже действуют в аэропорту Саратова.

Подобные меры связаны с риском атаки БПЛА на регионы России. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников на регион, в результате которой началось возгорание на нескольких объектах топливно-энергетического комплекса, а также было повреждено здание котельной в одном из районов.