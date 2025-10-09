На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4

9 октября в 06:39 по камчатскому времени (21:39 мск 8 октября) на юго-восточном побережье Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4.

По данным Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в 63 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Очаг залегал на глубине 47 км под морским дном.

В Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктов юга полуострова подземные толчки ощущались силой до четырех баллов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский