Al Jazeera: Израиль и «Хамас» достигли прогресса по ключевым вопросам на переговорах

На непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением «Хамас» достигнут прогресс по ключевым вопросам. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский источник.

По словам собеседника издания, стороны продвинулись в обсуждении списков для обмена пленными и выработке гарантий поддержания мира в секторе Газа после освобождения заложников.

Переговоры между Израилем и «Хамасом» проходят в Египте с понедельника при участии посредников. На них обсуждается план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Сам господин Трамп сообщил, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября в связи с переговорами.