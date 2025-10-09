NBC: ФБР уволило трех спецагентов, расследовавших дело Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило трех агентов, которые ранее занимались расследованием в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Увольнения произошли после того, как стало известно, что бывший спецпрокурор Джек Смит в рамках своего расследования штурма Капитолия отслеживал звонки сенаторов-республиканцев.

Источники телеканала настаивают, что отслеживание звонков было законным. Оно было связано с информацией о том, что господин Трамп и его соратники могли звонить сенаторам с призывом отсрочить признание итогов выборов 2020 года.

Джек Смит с ноября 2022 года возглавлял расследования в отношении Дональда Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов. Все уголовные производства были прекращены после победы Трампа на выборах 2024 года, так как действующие главы государства обладают иммунитетом.