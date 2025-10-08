Силы ПВО сбили 27 БПЛА за три часа

С 20:00 до 23:00 мск 8 октября средства ПВО уничтожили 27 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. 10 из них было сбито над Брянской областью, 6 — над Ростовской областью. По четыре дрона было уничтожено над Воронежской и Курской областями, а также еще три было сбито над Белгородской областью.

По информации губернаторов Брянской и Воронежской областей, пострадавших и разрушений нет. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о возгорании травы на площади около 500 кв. м. в результате падения беспилотника.