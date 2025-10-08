Лавров: Сирия заинтересована в сохранении российского военного присутствия

Руководство Сирии заинтересовано в сохранении российского присутствия в республике, включая военные базы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва заинтересована в продолжении сотрудничества с Дамаском, которое началось еще с советских времен, в сферах экономики, промышленности, сельского хозяйства и энергетики.

«Как президент (России Владимир Путин — “Ъ”) не раз говорил, мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства. Но сирийское руководство, судя по всему, да и целый ряд стран региона, заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось»,— сказал он.