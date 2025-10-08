Фракция партии «Альтернатива для Германии» в парламенте Гамбурга исключила Роберта Риша. Глава фракции Дирк Нокеманн рассказал, что такое решение приняли из-за участия господина Риша в конференции лиги антиглобалистов в Мариинском дворце Санкт-Петербурга 12 сентября. Слова господина Нокерманна приводит газета Welt.

Депутата на конференции заметила американская международная радиостанция «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» во время разбора фотографий с мероприятия. Глава фракции отметил, что Роберта Риша также исключат из партии. Виной тому — его «антидемократическое» выступление на конференции, «несовместимое с демократическими ценностями и принципами АдГ».

Господин Риш в свою очередь отметил, что посетил мероприятие по приглашению его давней подруги. По словам депутата, он не был знаком с программой конференции. Когда ему неожиданно предоставили слово, политик высказался за «необходимость мира в Европе» и, прежде всего, выразил «обеспокоенность эскалацией войны в Европе».

По данным американской радиостанции, в Мариинском театре проходило собрание «международной лиги активистов антиглобалистов» под названием «Паладины». В нем приняли участие крайне правые политики из таких стран, как Франция, Германия, Италия, Мексика, Испания и ЮАР.