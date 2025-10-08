Сенат США в шестой раз не смог согласовать финансирование правительства

Сенат США в шестой раз подряд не смог согласовать финансирование работы федерального правительства. Он отклонил два предложенных партиями законопроекта. В США продолжается шатдаун. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Проект республиканцев получил поддержку 54 членов Сената, против выступили 45. Предложенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 52. Чтобы верхняя палата Конгресса одобрила инициативу, требуется набрать не менее 60 голосов.

Шатдаун в США начался в полночь 1 октября. Это произошло из-за того, что правящая партия республиканцев и оппозиционная партия демократов не смогли договориться о статьях расходов правительства. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. В экономическом совете Белого дома отмечали, что шатдаун сокращает ВВП на $15 млрд каждую неделю.