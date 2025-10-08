«Молот» поднялся на четвертое место

Свой второй матч выездной серии хоккеисты «Молота» провели в Казани против местного «Барса». И вновь основного и дополнительного времени, как и поединком ранее, командам не хватило для выявления победителя. Счет так остался не открытым. Все, как в предыдущем матче в Самаре, решилось в серии буллитов. На этот раз удача была на стороне пермской команды. Единственное взятие ворот удалось Максиму Кицыну. Егор Горшков оставил свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, «Молот» после 13 игр набрал 19 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. Выездное турне подопечные Альберта Мальгина продолжат игрой в Набережных Челнах.