В Черноземье 9 октября временами дожди, от +7°С до +18°С

В четверг, 9 октября, во всех регионах Черноземья будет облачно, местами пройдут дожди. Температура — от +7°С ночью до +18°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и Курске в течение суток временами дожди. Температура от +10°C ночью до +14°C днем.

В Воронеже ночью пасмурно — +10°C. Днем — небольшие осадки, +15°C.

В Липецке ночью ожидается облачность при +7°C. Днем — +16°C и небольшой дождь.

В Орле в течение суток дожди, температура — от +10°C до +15°C.

В Тамбове дождя не будет: в темное время суток — +8°C, днем — +18°C.

Анна Швечикова