Правительство Ульяновской области прогнозирует рост собственных доходов бюджета на 10%

В правительстве Ульяновской области продолжается работа над бюджетом региона 2026 года, сообщила в среду вечером первый зампред облправительства Марина Алексеева в своем Telegram-канале, подводя итог совещания по бюджету, проведенного совместно с депутатами регионального заксобрания.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Марина Алексеева прогнозирует рост собственных доходов областного бюджета в 2026 году на 10%

Как отметила Марина Алексеева, объем собственных доходов бюджета скорректирован до 97,1 млрд руб. (+10% к первоначальному бюджету 2025 года). По словам зампреда, с учетом федеральной поддержки доходы в 2026 году превысят 117,5 млрд рублей.

Расходы запланированы в размере 118,5 млрд рублей. Треть суммы будет направлена на оплату труда бюджетникам: с 2026 года зарплаты врачей, педагогов будут проиндексированы на 13,1%. В полном объеме заложены средства на меры соцподдержки — 10,2 млрд руб.

Вице-премьер также отметила, что правительство региона «сохраняет тенденцию по снижению долговой нагрузки». В результате списания федеральным центром 2/3 задолженности по бюджетным кредитам долговая нагрузка региона составит 43,9% против 78,6% в 2022 году без учета инфраструктурных бюджетных кредитов.

Андрей Васильев, Ульяновск