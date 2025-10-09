Театральный «Вербатимфест», литературный фестиваль «Сила слова» и «Мир балета Михаила Фокина»

Пока на улице свежо, в концертных залах, галереях и театрах Воронежа царит особая согревающая атмосфера. В традиционной афише «Ъ-Черноземье» собрал наиболее заметные события каждого дня недели, чтобы ваши будни и выходные были наполнены радостью и смыслом независимо от прогноза синоптиков.

Оставшиеся дни октября в Воронеже обещают быть богатыми на события. «Вот так всегда: то густо, то пусто!» — говорил герой произведения «Любовь и голуби» дядя Митя. Пьеса Владимира Гуркина — не просто «забавная история в двух частях», как ее обозначил автор. За юмором в ней сокрыт глубокий смысл о любви, семейных ценностях, верности и прощении. А фразы из пьесы и снятого по ней фильма давно стали крылатыми и ушли в народ. В пятницу, 10 октября, в Воронежском театре юного зрителя имени Маршака представят премьеру спектакля «Любовь и голуби» в постановке Владимира Золотаря, номинанта премии «Золотая маска».

В музее имени Крамского 10 октября откроется выставка «СССР. Вехи большой страны». Экспозиция соберет около 70 живописных полотен и плакатов советских художников, созданных в период 1920–1990-х годов, из собрания музея. Воронежцы смогут увидеть работы Ф. Модорова, М. Лихачева, В. Криворучко, К. Успенской, А. Еременко. Несколько картин покажут впервые.

В этот же день на втором этаже выставочного зала откроют персональную выставку живописи Евгения Кострюкова, посвященную его творчеству. Евгений виртуозно объединяет традиции русского реализма с современным видением действительности. Воронежцам представят цикл живописных произведений различных жанров. Посетители увидят около 70 работ автора.

Дом архитектора

В Доме архитектора 10 октября в рамках выставки архитектурной студии alpin-home пройдет фестиваль, посвященный Всемирному дню архитектора. Ожидаются лекции, брифинги, обсуждения, круглые и квадратные столы. Трафаретную роспись винила и арт-встречу с художницей и преподавателем Эльвирой Просвет проведут в кафе «Матрешка» 10 октября.

Театр кукол имени Вольховского празднует свой 100-летний юбилей чередой событий. 11 октября и 18 октября театр кукол «Шут» зовет поучаствовать в уникальном аудиоспектакле-променаде «Время птиц». Он создан к 100-летию театра и объединяет как документальные материалы и исторические факты, так и личные воспоминания и впечатления людей, связанных с театром. Постановка охватывает несколько локаций в здании театра. Декорации и инсталляции в разных помещениях соответствуют аудио- и видеоконтенту. Участникам предлагают совершить «путешествие во времени». Их проводниками станут два артиста, которые будут направлять людей по локациям, разыгрывать пластические этюды и сцены с куклами.

Цикл творческих вечеров 16 октября продолжит встреча «Кто ты?». Зрители увидятся и пообщаются с заслуженным артистом Воронежской области Владиславом Ефановым. А 19 октября в театре стартует вторая сессия культурно-просветительского проекта «Театр кукол — больше чем театр». В программе — лекции о театре и обсуждение спектаклей.

В ресторане «Тулиновъ дом» в Рамони золотую осень будут отмечать сезонной ярмаркой. В субботу, 11 октября, ожидаются гастрономическое путешествие от бренд-шефа, традиционное чаепитие с самоваром, творческие мастер-классы для детей и взрослых, контактный зоопарк для малышей и уединенные зоны отдыха. Высадить березовые аллеи, убрать мусор в парке и развесить новые домики для белочек воронежцы смогут на городском субботние в парке «Танаис» 11 октября.

На сцене Воронежского театра оперы и балета 12 октября состоится большой гала-концерт «Мир балета Михаила Фокина», посвященный творчеству выдающегося танцовщика и хореографа XX века. В программе известные хореографические номера «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса, «Половецкие пляски» Бородина, а также самые впечатляющие сцены из балетов «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова, «Шопениана» по фортепианным произведениям Фредерика Шопена. В концерте поучаствуют ведущие солисты балета.

В центре креативных индустрий «Матрешка» 12 октября посвятят мастер-класс созданию набросков насекомых масляной пастелью «Гигантомания — жучки, паучки и бабочки». Вместе с художницей и педагогом Анной Аксеновой участники изучат строение и особенности насекомых, освоят технику работы с масляной пастелью, поэкспериментируют с формами, линиями и текстурами, создадут красочные наброски насекомых.

12 октября киноклуб Cinemateka зовет на просмотр фильма «Подлинный Вермеер» (2016) режиссера Рудольфа ван ден Берга в «Матрешке». Это интригующая история о гениальном фальсификаторе. Голландского художника Хана ван Мегерена обвиняют в продаже подлинной картины Вермеера нацисту Герману Герингу. Чтобы избежать более серьезного обвинения в государственной измене, он вынужден признаться в подлоге и создать под наблюдением суда и экспертов еще одну реплику Вермеера.

Воронежский концертный зал

14 октября воронежцам расскажут «Шутки Чехова». Веселую постановку в столицу Черноземья привезут московские артисты. Зрители Воронежского концертного зала увидят три комедийные пьесы «Медведь», «Предложение» и «Юбилей» Антона Павловича Чехова. Организаторы обещают, что ироничный спектакль придется по душе даже начинающим театралам. Режиссер — Юрий Стромов.

В Доме архитектора 14 октября состоится открытие персональной художественной выставки Вадима Золотарева Unheimlich. Гостей приглашают соприкоснуться с образами, которые тревожат и притягивают одновременно.

16 октября Губернаторский эстрадно-духовой оркестр под управлением Дмитрия Харьковского исполнит аранжировки в стиле R&B и джаз. Солисты — Светлана Шкарупина, Елена Старкова, Михаил Роднов.

Постичь высоты науки сквозь призму юмора предлагают в Информационном центре по атомной энергии Воронежа. 16 октября там пройдет необычное ток-шоу «Наука в мемах». Физик, гинеколог и математик поделятся своими любимыми научными мемами и объяснят, какие явления и термины стоят за шуточными картинками. Также в программе настольные игры, «Интеллектуальная разминка» и другие интересные научно-популярные активности.

Современную академическую музыку предлагают послушать в филармонии 17 и 18 октября. На сцене выступит пианистка Елизавета Украинская. Она исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №2 современного композитора Антона Танонова. Во втором отделении симфонический оркестр исполнит Симфонию №1 Сергея Прокофьева, Джазовую сюиту №2 Дмитрия Шостаковича и сюиту из балета «Волшебный орех» Сергея Слонимского. Дирижер — Алексей Васильев.

17 октября на сцене Воронежского концертного зала выступит виртуозная китайская пианистка Ван Синьмэн. В первом отделении она сольно исполнит Фантазию ре минор Вольфганга Амадея Моцарта, цикл фортепианных пьес «Отражения» Мориса Равеля, вариации на тему Паганини для фортепиано Иоганнеса Брамса. Во втором отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром № 20 Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер — Юрий Андросов.

18 октября в Камерном театре состоится премьера танцевального спектакля, созданного по мотивам графики испанского художника XVIII века Франсиско Гойи — серии гротескных и сатирических офортов «Капричос» (1799). Хореограф спектакля Константин Мишин исследует иронию и парадоксальность человеческой эмоциональности, природу таких состояний, как страсть и одержимость. Как художник находит внутри искаженных лиц красоту, так и хореограф попробует найти ее внутри своего спектакля.

18 и 19 октября в Центр креативных индустрий «Матрешка» зовут всех на семейный литературный фестиваль «Сила слова». Гостей ждут не только книги, но и творческие мастер-классы, писательские мастерские, лекции литературоведов, сценическое чтение современных авторов, аудиоспектакль-променад, просмотр киноальманаха «Живые Мемории» и встречи с известными писателями Денисом Драгунским, Шамилем Идиатуллиным, Асей Володиной, Юлией Кузнецовой и Валентином Постниковым.

Воронежский государственный театр оперы и балета

19 октября на малой сцене Воронежского театра оперы и балета состоится камерный концерт «Музыка мира». Коллектив Quranda quartet создал программу на основе традиционных мелодий разных народов. Воронежские музыканты исполнят арабские, армянские, афроамериканские, кельтские, балканские, китайские, греческие, испанские и русские мотивы. В некоторых музыкальных композициях добавятся восточная перкуссия, испанская гитара и балканский кларнет.

С 9 по 19 октября на Центральном рынке Воронежа пройдет винная ярмарка. Через дегустации и мастер-классы можно будет познакомиться с приличными российскими винами, пообщаться с сомелье и некоторыми владельцами виноделен.

Фестиваль документальных практик «Вербатим»

пройдет в этом году в Воронеже с 9 по 20 октября. В программе творческие встречи, лаборатории, образовательная программа, концерт в жанре фристайл, театральный квиз и 12 спектаклей из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Твери, Рязани и Кирова.

Основная программа

Московский театр неслышащих актеров «Недослов» представит на сцене Нового театра документальную постановку «Письмо без марки» 10 октября. Увидеть драму «За белым кроликом» в исполнении воронежских артистов можно будет 11 октября. С сольным концерт 12 октября выступит на сцене Нового театра сонграйтер и артист Тёма Куба. Спектакль «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» артисты Кировского театра кукол имени Афанасьева покажут 13 октября на сцене Театра кукол имени Вольховского.

Петровский деревенский театр и его создатель актер и режиссер Юрий Макеев привезут в Воронеж спектакль «Семейная пекарня». Увидеть иммерсионный сторителлинг можно будет 14 октября. «Театр вкуса» из Москвы 15 октября покажет постановку с интригующим названием «Чудо, или Как корова спасла театр». А 15 октября в ресторане «Полежаев» состоится театральный квиз имени Станиславского.

«Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга привезет на фестиваль две работы. Первая — спектакль «Кто хочет стать самим собой?», который покажут 16 октября на сцене Нового театра. Это музыкально-юмористическая постановка в формате ток-шоу, где задают вопросы, но не дают правильных ответов. Вторую постановку — документальный спектакль с настоящими учителями «Педсовет» — зрители увидят 17 октября.

Спектакль-сторителлинг «Циолковский» 18 октября представит Областной театр драмы из Рязани. 19 октября Театр сторителлинга Константина Кожевникова привезет в Воронеж спектакль «Москва-Волонтерская». А завершит «Вербатимфест» 20 октября спектакль Нового театра в жанре давно ушедшего воспоминания «Сирень. История любви Рахманинова».

Бесплатные мастер-классы, встречи и просмотры в рамках «Вербатимфеста»

10 октября в 19:00 — просмотр с последующим обсуждением фильма «Жизнь человека. Последнее интервью» в центре креативных индустрий «Матрешка». Спецпроект «Таких дел» о системе онкопомощи в России. Режиссер — Сергей Карпов.

11 октября в 15:30 — мастер-класс по мобильной фотографии от Арика Киланянца в Новом театре.

11 октября в 17:00 — просмотр с последующим обсуждением короткометражных фильмов «Жесты», «Мамины волосы», «Пробуждение» в центре креативных индустрий «Матрешка».

12 октября в 13:30 — мастер-класс для подростков от Темы Кубы «Как писать песни в 21-м веке» в креативном кластере Eventuki.

12 октября в 19:00 — просмотр видеозаписи спектакля «Особые люди» в «Матрешке». Режиссер — Сергей Голомазов. В основе спектакля — подлинные монологи, записи и дневники родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. После каждого показа пройдет дискуссия под руководством Сергея Брылякова.

18 октября в 18:00 — мастер-класс «Что такое сторителлинг и почему он нужен каждому» с Константином Кожевниковым в театре «Попкорн Драма».

19 октября в 14:00 — мастер-класс «Как смотреть спектакли» с театроведом Анастасией Ильиной в креативном кластере Eventuki

20 октября в 19:00 — творческая встреча «Смена аспекта» в киноклубе на Пятницкого, 52. Ведущий — Борис Павлович.