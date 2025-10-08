Зеленский заявил, что утвердил план спецопераций СБУ против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком «некоторые планы», касающиеся операций в отношении России. Об этом он сообщил в видеообращении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters, File Photo / Reuters Фото: Reuters, File Photo / Reuters

«Что касается наших операций, я согласовал со службой (безопасности Украины. — "Ъ") некоторые планы, касающиеся наших асимметричных ответов на российскую войну»,— сообщил Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.

8 октября Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов управления БПЛА Украины, а также о поражении тяговой подстанции и подвижного железнодорожного состава, задействованных для перебросок подразделений ВСУ. Согласно информации военного ведомства, в ходе ударов была повреждена инфраструктура военного аэродрома, цехи сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 141 районе.

Анастасия Домбицкая