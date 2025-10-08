Контракты подвели не по-детски

В Нижегородском райсуде зачитали обвинительное заключение бывшему руководителю Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС) Сергею Куклаеву. Ему инкриминировали семь эпизодов злоупотреблений служебными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, в 2021 — 2022 годах подсудимый обеспечил оплату оборудования для семи строившихся детсадов на сумму свыше 100 млн руб., которое поставлено не было. Сергей Куклаев признал свою вину. Половина товаров при этом была поставлена и до сих пор хранится в детсадах, отметил его защитник: договоры были перезаключены с другими поставщиками. Бывшего стройзаказчика осудят в особом порядке. В прошлом году его осудили за приемку работ, выполненных не в полном объеме, но освободили от наказания, зачтя срок ареста.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя ГлавУКС Нижнего Новгорода Сергея Куклаева, обвиненного в семи эпизодах злоупотребления служебными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как следовало из оглашенного обвинительного заключения, в 2021 — 2022 годах он незаконно обеспечил оплату по муниципальным контрактам на поставку оборудования для семи новых детсадов на улицах Красноуральской, Верховой, Есенина, Куйбышева, Молитовской, Глеба Успенского и Генерала Зимина. Эти объекты строились с задержками по срокам, а поставщиками детских тренажеров, игровых комплексов, мебели и прочего выступали индивидуальные предприниматели.

Общая сумма заключенных с ними контрактов превысила 100 млн руб., однако оборудование в оговоренные сроки полностью поставлено не было, установило следствие.

Тем не менее контракты были оплачены, несмотря на то, что товары не были приняты, а часть оборудования оставалась на ответственном хранении у поставщиков, отметил гособвинитель.

Сергей Куклаев как и. о. директора ГлавУКС знал о срыве поставок, однако подписывал документы для оплаты и направлял их в департамент финансов администрации Нижнего Новгорода, который и перечислял деньги поставщикам. Тем самым руководитель злоупотребил полномочиями, сообщил прокурор.

Сергей Куклаев полностью признал вину в семи преступлениях и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. В этом случае суд не изучает доказательства, а сразу переходит к прениям и затем выносит обвинительный приговор, однако наказание по нему мягче от санкции статьи обвинения. Бывший управленец муниципального стройзаказчика рассказал в суде, что излишне понадеялся на коллектив ГлавУКС. Все документы о поставках и приемке товаров готовили сотрудники учреждения, а он как руководитель лишь подписывал проекты. «Я оказался крайним, к сожалению. Как получилось — так и получилось. Было сильное давление со стороны администрации. Они мне претензии предъявляли и к концу года настаивали, чтобы договоры поставки были подписаны, а все деньги проведены. Хотя мне это абсолютно не было надо», — объяснил обвиняемый.

Сергей Куклаев также сообщил о «прессинге» со стороны департамента строительства и тогдашнего первого замглавы администрации города Дмитрия Сивохина.

«Пришлось подписать. Вот и подписал на свою голову. Больше мне нечего сказать», — резюмировал экс-руководитель ГлавУКС.

Суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и отложил разбирательство на декабрь для подготовки сторон к судебным прениям.

После заседания Сергей Куклаев и его защита рассказали «Ъ-Приволжье» о том, что половина оборудования в детсады была поставлена, однако в ГлавУКСе их не приняли: детские сады еще достраивались и закупленное некуда было устанавливать. Поэтому мебель, интерактивное и спортивное оборудование сложили в актовом зале одного из детсадов. Товары хранятся там до сих пор, и дети с воспитателями не могут пользоваться ни ими, ни помещением. По документам оборудование было оставлено на ответственном хранении у поставщиков, однако договоры поставки зачем-то перезаключили с другими предпринимателями, отметил Сергей Куклаев. Свою роль в срыве поставок, по его мнению, отчасти сыграло начало СВО в 2022 году: поставки части импортного оборудования из-за рубежа прекратились, а цены на него кратно выросли.

Добавим, в 2024 году Сергея Куклаева уже осудили за похожее злоупотребление с приемкой работ или услуг. Основной эпизод обвинения касался благоустройства парка «Швейцария» стоимостью 3,7 млрд руб. Экс-руководителю заказчика вменили, что он подписал акты на оплату невыполненных работ по укладке резинового покрытия в парке, за счет чего менеджеры компании-подрядчика ГК ЕКС похитили из бюджета 39 млн руб. (их осудили на условные сроки после возврата этой суммы). Сергей Куклаев тогда утверждал, что курировавшие благоустройство чиновники администрации Нижнего Новгорода прекрасно знали о нарушениях с оплатой по актам, однако просили его подписать бумаги, чтобы не возвращать в федеральный бюджет около 1 млрд руб. из неизрасходованной субсидии. Тогда суд назначил Сергею Куклаеву два года и два месяца лишения свободы и сразу освободил от наказания, зачтя ему срок отбытого ареста.

