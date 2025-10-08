Переполох в Желнино

Нижегородский областной суд разбирается в споре, связанном с яхт-клубом «Капитан» в Желнино, курортном месте Дзержинска, где проживают предприниматели и крупные чиновники города. Одна из местных жительниц подала иск к городской думе и областному министерству, считая, что депутаты еще в 2013 году неправомерно изменили зонирование территории под яхт-клуб, изъяв более шести гектаров земли из памятника природы. В думе Дзержинска и минграде утверждают, что границы особо охраняемой природной территории со сменой зонирования не менялись. Суд запросил архивные материалы по спорному участку.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном суде начали рассматривать административное дело по иску Ирины Головановой к думе Дзержинска и минграду Нижегородской области, касающееся судьбы яхт-клуба «Капитан» на берегу Оки в поселке Желнино. Этот поселок в составе Дзержинска считается элитным курортным местом, где проживают представители бизнеса и власти города.

Истица попросила признать недействующим пункт решения гордумы 2013 года, по которому депутаты скорректировали генплан Дзержинска. Тогда было изменено зонирование в части памятника природы регионального значения «Желнино-Пушкино-Сейма»: некоторые участки были переведены в зону учреждений отдыха. Ранее под создание яхт-клуба и туристической инфраструктуры прибрежная территория в Желнино была запрошена и получена инвестором ООО «Яхт-клуб "Капитан"» дзержинского предпринимателя Андрея Овсяникова.

По мнению Ирины Головановой, под одобренный инвестсоветом при губернаторе проект яхт-клуба депутаты Дзержинска неправомерно изъяли 6,4 га из территории охраняемого памятника природы.

Официальный представитель и муж истицы Сергей Голованов считает, что городская дума вышла за пределы своей компетенции, приняв решение по областной охраняемой территории. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ранее Сергей Голованов проиграл суд в Дзержинске, заявляя требования о сносе забора, который огораживает яхт-клуб «Капитан».

Юристы минграда и городской думы просили в иске от соседей яхт-клуба отказать. Они настаивали, что спорный земельный участок под яхт-клубом никогда не входил в территорию памятника «Желнино-Пушкино-Сейма». По их словам, дзержинские депутаты в 2013 году принимали коллегиальное решение в пределах своих полномочий и, несмотря на смену зонирования, памятник природы не пострадал. Судя по паспорту объекта, он остался в прежних границах, заявили ответчики. Более подробно разъяснить данные по конкретным координатам и точкам представитель минграда не смог, посоветовав запросить информацию о границах в минэкологии Нижегородской области или Росреестре.

Сергей Голованов заявил, что ответчики вводят суд в заблуждение. Со схемой-картой в руках он уверял суд, что «Желнино-Пушкино-Сейма» все же лишилось части своей территории.

Судья Елена Дудина, чтобы разобраться и сравнить, какие границы были у охраняемой природной территории, запросила по ней графические материалы до и после 2013 года. Заинтересованными лицами в этот процесс приглашены правительство Нижегородской области, администрация Дзержинска как арендодатель земельного участка и Росимущество из-за наличия рядом с яхт-клубом водных объектов федеральной собственности: река Ока и озеро Глубинка.

Представители «Капитана» в областной суд не явились. Ранее владелец яхт-клуба Андрей Овсяников говорил, что его постоянно атакуют юристы, действующие в интересах неких «недоброжелателей».

Юрист Владимир Сергеев, участвующий в спорах по яхт-клубу, ранее утверждал, что на выделенной «Капитану» территории в построенных там домах проживали два последних мэра Дзержинска, бывший и действующий.

Бизнесмены Дзержинска утверждают, что там же жили и бывшие руководители завода имени Свердлова Вадим Рыбин и Юрий Шумский (последнего осудили в Москве за получение взятки).

Рассмотрение дела, от которого зависит судьба яхт-клуба, продолжится в ноябре.

Роман Кряжев