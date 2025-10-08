В Рыбинске открыли памятник Георгию Жукову

В Рыбинске открыли четырехметровый бюст маршала Георгия Жукова. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Памятник открыли на одноименной площади. Скульптором выступила Елена Пасхина. Вместе с открытием бюста завершилось благоустройство общественной территории. В ходе работ площадь выложили плиткой, построили фонтан со световым оформлением в цветах триколора, смонтировали новое освещение, поставили скамейки и урны, а также привели в порядок баннеры с историей о боевом пути Георгия Жукова.

«С удовольствием отметил для себя, что сразу после открытия к фонтану прибежали играть дети. Их счастливые улыбки сегодня — то, ради чего сражались наши деды в 1941-1945»,— отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова