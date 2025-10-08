Прокурор назвал Момотова лицом «кубанского правосудия»

На судебном заседании по антикоррупционному иску к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову прокурор Павел Корнилов назвал его лицом «кубанского правосудия».

По словам прокурора, в назначении господина Момотова на должность судьи большую роль сыграло его знакомство со скандально известным экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым. У него в августе этого года Генпрокуратура изъяла в казну собственность на 13 млрд руб.

«Именно с этой личностью связано так называемое кубанское правосудие — когда решения судов принимались не в результате судебных баталий, а в результате личного знакомства и коррупционных вмешательств»,— сказал господин Корнилов. Он отметил, что после того как господин Момотов стал судьей, он решил использовать свой статус «для прикрытия и капитализации бизнеса».

8 октября Останкинский суд приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Виктора Момотова, Андрея Марченко и его сына Ивана общей стоимостью около 9 млрд руб. Среди них — сеть отелей Marton в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

