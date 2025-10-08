Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым закона об иноагентах

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил судебное заседание по административному делу в отношении рок-музыканта, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (объявлен в РФ иноагентом). Его обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, музыкант опубликовал в YouTube видеоматериал без обозначения, что он связан с деятельностью иностранного агента либо исходит от него. Эти сведения подтверждены письмом Роскомнадзора от 19 августа 2025 года. Сам музыкант свою вину не признает.

Господин Гребенщиков был внесен в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Музыкант проживает вне России.